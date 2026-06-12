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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verabredung entpuppt sich als Hinterhalt - Mann in Hagenow niedergeschlagen

Hagenow (ots)

In Hagenow ist in der Nacht zu Freitag ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher in eine Falle gelockt und körperlich angegriffen worden.

Den Angaben des 35-jährigen Opfers zufolge habe er am Abend über soziale Medien eine vermeintlich 18-jährige Frau aus Hagenow kennengelernt und sich zu einem Treffen in der Nacht auf einem Parkplatz im Kießender Ring verabredet.

Nachdem der 35-Jährige gegen 01:00 Uhr am Treffpunkt aus seinem Auto ausstieg, wurde er statt von einer 18-jährigen Frau von vier Jugendlichen empfangen, die ihn unvermittelt mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Dabei sollen sie auch Geld vom Opfer gefordert haben, das ihnen jedoch nicht ausgehändigt wurde.

Anwohner, die die Auseinandersetzung mitbekommen hatten, verständigten umgehend die Polizei. Die Beamten konnten unweit des Tatortes drei Jugendliche stellen, die als Tatverdächtige in Frage kommen und vom Geschädigten anschließend identifiziert wurden. Zudem konnte die zuvor genutzte Handynummer dem vierten Jugendlichen zugeordnet werden.

Gegen die männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wird nun wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt. Zudem wurde bei dem Angriff die Brille und das Handy des Opfers beschädigt. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Mann leichte Verletzungen im Gesicht, an der Hand und am Knie. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Alle beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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