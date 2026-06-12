Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriff auf 53-Jährige in Rostocker Wohnung - Tatverdächtiger in Haft

Rostock (ots)

Am Mittwochabend, dem 10. Juni 2026, kam es in einer Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem versuchten schweren Raub zum Nachteil einer 53-jährigen Deutschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die 53-Jährige mit einem 24-jährigen Mann in einer Wohnung verabredet. Der Mann erschien gegen 20:50 Uhr und soll die Geschädigte bereits kurz nach seinem Erscheinen plötzlich mit einem Messer bedroht und sie körperlich angegriffen haben. Dabei soll er die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Da die Frau kein Geld aushändigen konnte, soll der Mann die Wohnung verlassen und vom Tatort geflüchtet sein.

Die durch den Vorfall leicht verletzte Geschädigte verständigte unmittelbar über den Notruf die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Nahbereich des Tatortes feststellen und kontrollieren.

Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Afghanen wurden in dessen Kleidung ein Butterfly-Messer sowie Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Am Donnerstag, 11.06.2026 wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Im Anschluss wurde der 24-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung sowie weiterer möglicher Straftaten dauern an.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

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