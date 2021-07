Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Mähdreschers in Rostock-Nienhagen

Am heutigen Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es im Ortsteil Nienhagen auf einem Acker zum Brand eines Mähdreschers. Dieser geriet aus bisher unbekannter Ursache beim Abladen während der Fahrt in Brand. Der Fahrer versuchte erfolglos das Feuer mittels eines Handfeuerlöschers zu bekämpfen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Der Mähdrescher brannte dabei vollständig aus. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Acker beträgt ca. 200.000 EUR. Es waren die Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr Rostock sowie die Freiwilligen Feuerwehren Gehlsdorf, Rostocker Heide und Bentwisch im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die notwendigen Ermittlungen übernommen.

