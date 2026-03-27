Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Gemeinden in der Mecklenburgischen Seenplatte erhalten Bescheide für neue Feuerwehrhäuser
Schwerin (ots)
Landesinnenminister Christian Pegel überreicht Inaussichtstellungen aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser sowie für SBZ-Fördermittel an mehrere Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.
Am Mittwoch, 1. April 2026, erhalten die entsprechenden Bescheide die Gemeinden Altenhof, Neustrelitz, Kuckssee, Penzlin, Brunn und Groß Miltzow.
Termin: 9.30 Uhr
Ort: FFW Altenhof, Dorfstraße 25, 17209 Altenhof
Termin: 11.30 Uhr
Ort: Rathaussaal, Markt 1, Residenzstadt Neustrelitz
Termin: 13 Uhr
Ort: 17217 Kuckssee /OT Krukow, FFw Krukow, Rabenallee 3a
Termin: 14.15 Uhr
Ort: Freiwilligen Feuerwehr Penzlin, Puchower Chaussee 16, 17217 Penzlin
Termin: 16 Uhr
Ort: Feuerwehrgerätehaus, Dahlener Straße 1, 17039 Brunn OT Roggenhagen
Termin: 17.15 Uhr
Ort: Groß Miltzow/OT Golm, Kulturhaus Golm, Friedländer Chaussee 21, 17349 Groß Miltzow
Am Dienstag, 7. April 2026, erhalten die entsprechenden Bescheide die Gemeinden Borrentin, Grammentin, Ritzerow, Wildberg, Wolde, Gnevkow und Gültz.
Termin: 9 Uhr
Ort: Pentz 25 in 17111 Borrentin, Gemeindehaus
Termin: 10.15 Uhr
Ort: Dorfstr. 143b, 17153 Grammentin, Dorfgemeinschaftshaus
Termin: 11.30 Uhr
Ort: Gemeindebüro Ritzerow, Dorfstr. 23, 17153 Ritzerow
Termin: 12.45 Uhr
Ort: FFw Wildberg, Schäferdamm 3, 17091 Wildberg
Termin: 14 Uhr
Ort: FFw Reinberg, Dorfstraße 18 b, OT Reinberg, 17091 Wolde
Termin: 15.20 Uhr
Ort: Gemeinde-/Feuerwehrhaus, Letzin 43 a, 17089 Gnevkow
Termin: 16.30 Uhr
Ort: Dorfgemeinschaftsraum in der alten Schule, Straße der Zukunft 3, 17089 Gültz
Rückfragen bitte an:
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