Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Gemeinden in der Mecklenburgischen Seenplatte erhalten Bescheide für neue Feuerwehrhäuser

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel überreicht Inaussichtstellungen aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser sowie für SBZ-Fördermittel an mehrere Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

Am Mittwoch, 1. April 2026, erhalten die entsprechenden Bescheide die Gemeinden Altenhof, Neustrelitz, Kuckssee, Penzlin, Brunn und Groß Miltzow.

Termin: 9.30 Uhr

Ort: FFW Altenhof, Dorfstraße 25, 17209 Altenhof

Termin: 11.30 Uhr

Ort: Rathaussaal, Markt 1, Residenzstadt Neustrelitz

Termin: 13 Uhr

Ort: 17217 Kuckssee /OT Krukow, FFw Krukow, Rabenallee 3a

Termin: 14.15 Uhr

Ort: Freiwilligen Feuerwehr Penzlin, Puchower Chaussee 16, 17217 Penzlin

Termin: 16 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus, Dahlener Straße 1, 17039 Brunn OT Roggenhagen

Termin: 17.15 Uhr

Ort: Groß Miltzow/OT Golm, Kulturhaus Golm, Friedländer Chaussee 21, 17349 Groß Miltzow

Am Dienstag, 7. April 2026, erhalten die entsprechenden Bescheide die Gemeinden Borrentin, Grammentin, Ritzerow, Wildberg, Wolde, Gnevkow und Gültz.

Termin: 9 Uhr

Ort: Pentz 25 in 17111 Borrentin, Gemeindehaus

Termin: 10.15 Uhr

Ort: Dorfstr. 143b, 17153 Grammentin, Dorfgemeinschaftshaus

Termin: 11.30 Uhr

Ort: Gemeindebüro Ritzerow, Dorfstr. 23, 17153 Ritzerow

Termin: 12.45 Uhr

Ort: FFw Wildberg, Schäferdamm 3, 17091 Wildberg

Termin: 14 Uhr

Ort: FFw Reinberg, Dorfstraße 18 b, OT Reinberg, 17091 Wolde

Termin: 15.20 Uhr

Ort: Gemeinde-/Feuerwehrhaus, Letzin 43 a, 17089 Gnevkow

Termin: 16.30 Uhr

Ort: Dorfgemeinschaftsraum in der alten Schule, Straße der Zukunft 3, 17089 Gültz

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