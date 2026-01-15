Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Gemeinde Iven erhält neues Löschfahrzeug

Schwerin (ots)

Innen-Staatssekretär Dr. Christian Frenzel nimmt am Samstag an der offiziellen Übergabe eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) an die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Iven im Landkreis Vorpommern-Greifswald teil.

Termin: Samstag, 17. Januar 2026, 11 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus Iven, Dorfstraße, 17391 Iven

Für die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges erhielt die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 132.000 Euro.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell