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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Mobile Pelletpresse fängt Feuer - Flammen greifen auf Feld über - Hoher Sachschaden

Osnabrück (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag in Hasbergen eine mobile Pelletpresse in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein etwa 100 Quadratmeter großes Feld im Bereich der Straße "Zur Hüggelschlucht" über.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei wurden um kurz nach 16 Uhr alarmiert. Für die Zeit der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde der Bereich rund um den Brandort für rund drei Stunden voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf rund 600.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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