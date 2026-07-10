Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: "Ihr Konto wurde gesperrt" - Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter und Polizist aus

Osnabrück (ots)

Mit einer gezielten Betrugsmasche haben unbekannte Betrüger am Dienstagmittag ein älteres Ehepaar um Bargeld und Schmuck gebracht. Die Täter nutzten dabei eine erfundene Geschichte rund um ein angeblich gesperrtes Konto, um Vertrauen aufzubauen und an die Wertgegenstände der Seniorinnen und Senioren zu gelangen.

Zunächst meldete sich ein Mann telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er behauptete, das Konto der Frau sei gesperrt worden, da eine Bankkollegin Geld veruntreut haben soll. In diesem Zusammenhang müssten die im Haushalt befindlichen Geldscheine auf ihre Echtheit überprüft werden.

Kurz darauf erschien ein weiterer Mann an der Wohnanschrift in der Schillerstraße und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter dem Vorwand, das Bargeld überprüfen zu wollen, ließ er sich die Wertgegenstände aushändigen und verließ anschließend die Wohnung. Erst danach stellte das Ehepaar fest, dass ein größerer Geldbetrag sowie Schmuck fehlten.

Zur Beschreibung des Abholers:

Der bislang unbekannte Abholer wird als etwa 170cm groß und kräftig beschrieben. Er soll rund 120 Kilogramm wiegen, schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart haben. Zur Tatzeit trug er eine Jeans, eine schwarze Weste und weiße Sneaker.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor der Betrugsmasche durch falsche Bankmitarbeiter und falsche Polizeibeamte. Banken und die Polizei fordern niemals telefonisch oder an der Haustür dazu auf, Bargeld oder Wertgegenstände zur Überprüfung herauszugeben. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte auflegen und sich eigenständig bei seiner Bank oder der Polizei melden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3303 oder -2115 zu melden.

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