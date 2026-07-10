Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Farbschmierereien an Gastwirtschaft - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben eine Gastwirtschaft in der Johannisstraße, in Höhe der Einmündung zum Petersburger Wall, durch Farbschmierereien beschädigt. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Mittwoch 23:30 Uhr und Donnerstagmorgen 8:30 Uhr.

Die bislang unbekannten Täter besprühten Teile der Fassade sowie die Eingangstür der Gastwirtschaft mit lila und gelber Farbe. Es entstand Sachschaden.

Bereits in jüngster Vergangenheit war das Lokal Ziel einer gleichgelagerten Sachbeschädigung. In der Nacht von Donnerstag, 02.07.2026, auf Freitag, 03.07.2026, gegen 01.30 Uhr, besprühten Unbekannte Fensterscheiben sowie die Eingangstür einschließlich des Türschlosses mit gelber Farbe.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

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