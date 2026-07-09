Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Treffen mit Frau endet in körperlicher Auseinandersetzung und Reizstoffattacke - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am späten Mittwochabend kam es auf einem Schotterparkplatz an der Straße Am Springberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei 28 und 31-jährige Freunde verletzt wurden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Männer gegen 23.10 Uhr mit einer ihnen über die sozialen Medien bekannten Frau getroffen haben. Im Verlauf des Treffens erschienen plötzlich weitere Männer auf dem Parkplatz. Gemeinsam mit der Frau griffen sie die beiden Opfer an. Dabei kam unter anderem Reizstoff zum Einsatz. Einer der beiden Freunde erlitt durch Schläge Verletzungen und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Männer flohen anschließend mit der Frau mit einem blauen BMW Kombi, vermutlich der 3er- oder 5er-Reihe (Baujahr etwa 2015 bis 2020). Die Freunde informierten die Polizei.

Täterbeschreibung

Weibliche Tatverdächtige:

ca. 1,65 m groß, Anfang 20

lange schwarze Haare Nasen- und Zungenpiercing schwarzer Jogginganzug, helle Hausschuhe

1. männlicher Tatverdächtiger:

ca. 1,90 m groß

normale Statur vollständig schwarz gekleidet und maskiert

2. männlicher Tatverdächtiger:

ca. 1,78 m groß, Mitte 20

kurze schwarze Haare (Boxerhaarschnitt) schwarzer Bart, leichter Bauchansatz weißes T-Shirt

Die Polizei aus Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den beteiligten Personen geben können oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schotterparkplatzes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Link zum Tatort:

https://maps.app.goo.gl/cnJBdPAaZ4s6o6kCA

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