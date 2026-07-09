Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/A30: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21:15 Uhr auf der A30 im Bereich des Autobahnkreuzes Osnabrück-Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 26-jähriger Mann aus Osnabrück mit seiner Suzuki an der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne auf die A30 in Fahrtrichtung Hannover aufzufahren. Im Verlauf der Auffahrt kam der 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke.

Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung des Motorrades sowie der Reinigung der Fahrbahn mussten Teile der Fahrbahn bis ca. 01:00 Uhr gesperrt werden.

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