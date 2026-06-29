Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw kommt in Butjadingen von der Fahrbahn ab +++ Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nienser Straße ist am Sonntagnachmittag, 28. Juni 2026, ein 43-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 43-jährige Mann aus Butjadingen gegen 14:15 Uhr mit seinem Pkw Ford die Nienser Straße in Fahrtrichtung Burhave. Nach einer Linkskurve geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam schließlich in einem wasserführenden Graben zum Stillstand.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Der Beifahrer blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Unfallursache aufgenommen.

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