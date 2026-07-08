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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebstahl von Bewässerungszubehör auf Sportplatz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend (20:00 Uhr) und Dienstagmorgen (09:40 Uhr) kam es auf dem Sportgelände an der Straße Zur Waldbühne zu einem Diebstahl.

Unbekannte entwendeten von der dortigen Bewässerungsanlage einen Kupplungsadapter sowie einen etwa 15 Meter langen Gummischlauch mit Schnellkupplung. Anschließend flüchteten die Unbekannten samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportplatzes beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05401/8316-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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