Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Fohlen auf Weide mutmaßlich mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am Montagnachmittag (29.06.) wurde ein Fohlen auf einer Weide an der Straße Börstel verletzt. Die Polizei hat inzwischen ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen 14.20 Uhr und 15.20 Uhr auf einer Weide hinter einer Reithalle in Höhe der Hausnummer 12. Ein bislang Unbekannter fügte dem Fohlen eine nicht unerhebliche Verletzung an der rechten Hinterhand zu. Das Tier wurde zeitnah von einem Tierarzt behandelt. Nach dessen Einschätzung wurde die Verletzung mutmaßlich mit einem Messer verursacht. Aufgrund der Tageszeit und der von Spaziergängern regelmäßig genutzten Wege in diesem Bereich hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/96148-0 zu melden.

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