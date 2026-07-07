Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a. T. W.: Kupferplatten vom Dach der St. Martinus-Kirche gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter haben das Flachdach der Pfarrkirche St. Martinus in Hagen am Teutoburger Wald ins Visier genommen. Das Diebesgut: etwa 25 Meter Kupferplatten vom Flachdach der Kirche an der Martinistraße.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge lässt sich der Tatzeitraum von Samstag (4. Juli, 19 Uhr) bis Montag (6. Juli, 19 Uhr) eingrenzen. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kupferplatten geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05401/8316-0 zu melden.

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