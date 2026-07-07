Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Ueffeln: Angebliche Schrotthändler überrumpeln Ehepaar - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Mit Dreistigkeit und viel krimineller Energie haben zwei Trickbetrüger ein Ehepaar in Bramsche-Ueffeln bestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Männer am Freitag (3. Juli) gegen 15 Uhr mit einem weißen Transporter unterwegs und stoppten vor dem Haus des Ehepaars an der Straße "Am Alten Hof". Der 84-jährige Ehemann und seine 80-jährige Ehefrau haben einen grünlich abgesetzten Schriftblock auf dem Transporter in Erinnerung, der genaue Schriftzug ist nicht mehr bekannt. Die Beschuldigten gaben sich den weiteren Aussagen zufolge als Schrotthändler aus.

In der Folge verhandelte einer der Männer mit den Eheleuten im Garten über den Verkauf eines alten Vertikutierers. Diese Zeit muss der weitere Beschuldigte genutzt haben, um unbemerkt ins Haus zu gelangen. Das Ergebnis: Nach Abfahrt der Männer stellte das Paar fest, dass die angeblichen Schrotthändler Gold, Bargeld und persönliche Dokumente gestohlen hatten. Darüber hinaus nahmen sie auch nicht den angebotenen alten Vertikutierer mit, sondern einen neueren Vertikutierer.

Das Ehepaar beschreibt die beiden Männer wie folgt - Person eins ("Verhandlungsführer"): etwa 30 Jahre alt; etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß; schwarzer Vollbart; schwarze, kurze Haare; eher korpulente Statur; sprach gebrochenes Deutsch. Person zwei: etwa 30 Jahre alt; etwa 1,90 Meter groß; schlanke Statur; kurze, schwarze Haare; sprach ebenfalls gebrochenes Deutsch.

Wer kann Hinweise zu den gesuchten Tätern und zu dem Vorfall geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05461/9453-0 zu melden.

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