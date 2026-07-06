Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Hunteburg: Kupferkabeltrommeln von Firmengelände in Hunteburg gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach einer mehrköpfigen Diebesbande, die am frühen Freitagmorgen von einem Firmengelände in Bohmte-Hunteburg acht Kupferkabeltrommeln gestohlen hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter am Freitag zwischen 0 und 1 Uhr Zugang auf das firmeneigene Hofgelände an der Herringhauser Straße verschafft. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass mindestens acht Personen in einem weißen Transporter (Marke unbekannt und ohne amtliches Kennzeichen) vorgefahren sind. In der Folge wurden acht Kupferkabeltrommeln in den Transporter verladen.

Wer hat im erwähnten Zeitraum im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kabeltrommeln geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05461/9453-0 zu melden.

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