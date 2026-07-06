Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Polizei sucht Tesla-Fahrer als Unfallzeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück sucht einen bislang unbekannten Fahrer eines Tesla, der am vergangenen Mittwochmorgen gegen 9.10 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war und möglicherweise wichtige Angaben zu einem Verkehrsunfall machen kann.

Laut Unfallaufnahme beabsichtigte der Fahrer eines grünen Lkw zur selben Zeit nach links in Richtung Kaufland abzubiegen. Der gesuchte Tesla-Fahrer fuhr hinter dem Lkw und nahm den gesetzten Blinker wahr. Daraufhin ermöglichte er dem Lkw-Fahrer durch Lichthupe den Fahrstreifenwechsel. Während dieses Fahrmanövers kam es zu einer Kollision zwischen dem grünen Lkw und einem schwarzen Mercedes.

Da den Ermittlern derzeit widersprüchliche Schilderungen der Unfallbeteiligten vorliegen, könnte der Tesla-Fahrer als unabhängiger Zeuge entscheidende Hinweise zum Unfallhergang geben. Der Fahrer des Tesla wird daher gebeten, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2515 zu melden.

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