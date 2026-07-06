Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/ Bad Essen: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei stellt alkoholisierten Fahrer nach riskanter Fahrt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich Belm / Bad Essen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Opel. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer.

Gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei über einen in Schlangenlinien fahrenden roten Opel Corsa auf der Haster Straße in Belm informiert. Der Pkw soll dabei im Verlauf der Fahrt mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein und zudem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.

Im Rahmen der Suche nach dem Fahrzeug wurde der Opel später auf der B51 in Richtung Ostercappeln festgestellt. Schließlich erfolgte auf der B65 im Bereich der Ortschaftseinfahrt Wehrendorf eine Kontrolle des Fahrzeugs durch die Polizei.

Bei der Kontrolle bot sich den Beamten ein auffälliges Bild: In einer Handyhalterung im Fahrzeug lief ein Tennisspiel, das während der Fahrt offenbar aufmerksam verfolgt wurde. Der Blick aufs Tennisspiel war jedoch scheinbar nicht der Grund für die auffällige Fahrweise.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers, die durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bestätigt wurden.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Opel Corsa gefährdet wurden, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471 / 9710 entgegen.

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