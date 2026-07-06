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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Motorroller in Tiefgarage einer Schule in Brand geraten - hoher Sachschaden

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es an der Grönenberger Straße zu einem Brand in der Tiefgarage eines Schulgebäudes.

Gegen 06:00 Uhr nahm ein Radfahrer eine Rauchentwicklung aus dem Bereich des Abstellortes für Fahrräder innerhalb der Tiefgarage wahr. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Melle konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein dort abgestellter Motorroller aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Deckenverkleidung der Tiefgarage beschädigt. Der Motorroller brannte nahezu vollständig aus.

Der entstandene Sachschaden an der Deckenverkleidung wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Der Schulbetrieb war nicht betroffen, da derzeit Ferien sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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