Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Großes Interesse beim Pedelec-Sicherheitstag in St. Julian

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Sankt Julian (ots)

Am 30. Mai 2026 fand auf dem Mehrgenerationenplatz in St. Julian am Glan-Blies-Radweg ein Pedelec-Sicherheitstag statt. Die Präventionsveranstaltung wurde in Zusammenarbeit zwischen der Zentralstelle Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz, Mitarbeitenden der Polizeiinspektion Lauterecken sowie dem ADFC durchgeführt.

In der Zeit von 11 bis 15 Uhr nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger das Angebot, sich rund um die Themen Pedelec-Nutzung, Verkehrssicherheit und Diebstahlprävention zu informieren. Im Mittelpunkt standen dabei persönliche Beratungsgespräche zu aktuellen rechtlichen Bestimmungen, sicherem Verhalten im Straßenverkehr sowie zu den Präventionsangeboten von Polizei und ADFC.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Fahrradcodierung, die von vielen Besucherinnen und Besuchern in Anspruch genommen wurde. Die Möglichkeit, das eigene Fahrrad kennzeichnen zu lassen, stieß auf großes Interesse und bot zugleich Anlass für zahlreiche Gespräche zur Eigentumssicherung und Diebstahlprävention, aber auch zu allgemeinen Themen.

Die Veranstaltung wurde durchgehend gut angenommen und bot den beteiligten Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit, mit Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen ins Gespräch zu kommen.|PILEK

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