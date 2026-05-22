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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Mutmaßliche Giftköder zwischen Odenbach und Adenbach entdeckt - Polizei ruft zur Vorsicht auf

Odenbach (Kreis Kusel) (ots)

Spaziergänger haben in den vergangenen Tagen am Wegesrand zwischen Odenbach und Adenbach mutmaßliche Giftköder entdeckt. Die Polizei wurde am Donnerstagabend durch einen Hundehalter informiert.

Nach dessen Angaben fand er mehrere Stücke Lyoner, in deren Innerem sich weiße Tabletten befanden. Die verdächtigen Fundstücke lagen im Grünstreifen entlang des Weges zwischen den beiden Orten. Der Hundehalter sammelte die Stücke vorsorglich ein und entsorgte sie, um eine mögliche Gefahr für Tiere zu verhindern.

Ob es sich tatsächlich um Giftköder handelt, ist derzeit unklar.

Die Polizei ruft Hundebesitzer zur besonderer Vorsicht auf. Tiere sollten unterwegs nichts Unbekanntes aufnehmen und möglichst sicher an der Leine geführt werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder ähnliche Funde melden kann, wird gebeten, sich an die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 zu wenden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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