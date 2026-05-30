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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt

Meisenheim (ots)

Am Mittwoch dem 27.05.2026 um 10,30 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen grauen VW T-Cross in Meisenheim am Fahrbahnrand der Lindenallee in Höhe der Hausnummer 35. Als dieser gegen 12.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam bemerkte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug im Bereich der Motorhaube. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer diese Schäden beim Ausparken verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei Lauterecken erbittet Hinweise unter Tel.: 0631/369-14599 oder E-Mail: PILauterecken@polizei.rlp.de

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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