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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Gasaustritt aus Tank

Raumbach (Bad Kreuznach) (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in der Hauptstraße in Raumbach zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Gasaustritts aus einem Gastank.

Durch die Einsatzkräfte wurde ein Gefahrenbereich eingerichtet und mehrere Wohnanwesen vorsorglich evakuiert. Die Hauptstraße musste zeitweise gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Tank infolge einer Überfüllung und der hohen Außentemperaturen Gas über das Überdruckventil abgegeben haben. Der Tank wurde durch die Feuerwehr gekühlt, ehe eine Fachfirma die weiteren Maßnahmen übernahm.

Personen wurden nicht verletzt./bec

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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