Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Straßensperrungen wegen Großbrand

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Wegen eines Einsatzes von Feuerwehr und Polizei sind aktuell (Montag, 18. Mai) im Kreis Kusel die Bundesstraße 420 zwischen Lauterecken und Glanbrücken, sowie die Landstraße 372 in Richtung Hinzweiler gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Rettungsgassen und Zuwege freizuhalten. Es kommt zur starken Rauchentwicklung, weshalb Anwohner vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten sollten.

Grund ist der Brand eines Wohnhauses in der Talstraße. Auf dem Grundstück hat sich auch Schrott und Unrat entzündet. Das Feuer wurde gegen 13:30 Uhr gemeldet. Die Löscharbeiten dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell