Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Polizei lädt zum Pedelec-Sicherheitstag nach Sankt Julian ein

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Sankt Julian (Kreis Kusel) (ots)

Mit dem nahenden Sommerbeginn und den zunehmend längeren, sonnigen Tagen steigt auch die Nutzung von Fahrrädern wie Pedelecs und e-Bikes deutlich an. Damit rückt zugleich die Sicherheit im Straßenverkehr verstärkt in den Fokus.

Aus diesem Anlass lädt die Polizei Lauterecken am Sonntag, den 31. Mai 2026, in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr zum Austausch und Beratungsgespräch ein. Die Veranstaltung findet direkt am Glan-Blies-Radweg auf dem Mehrgenerationenplatz in Sankt Julian statt.

Im Mittelpunkt steht das Thema "Sicher mit dem Pedelec". Ziel der Aktion ist es, insbesondere Radfahrer für mögliche Risiken zu sensibilisieren und ihnen konkrete Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln.

An einem Infostand erhalten Besucher umfassende, praxisnahe Hinweise sowie individuelle Beratung durch die Polizei. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

Der ADFC bietet unter anderem einen kostenlosen Sicherheitscheck für mitgebrachte Fahrräder an, bei dem Bremsen, Beleuchtung und Reifen überprüft werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fahrräder codieren zu lassen, um sie wirksam vor Diebstahl zu schützen. Hierzu sollte ein Eigentümernachweis (Kaufvertrag) des Rades, den Personalausweis und ein ausgefülltes und ausgedrucktes Formular mitgebracht werden. Das Formular gibt es zum Download auf der Website des Clubs unter: https://adfc-bonn.de/codierung/kaiserslautern.

Die Polizei Lauterecken freut sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher und einen informativen Austausch rund um das sichere Radfahren. |fla

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