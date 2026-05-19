Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Nach Großbrand: Bundesstraße wieder frei - Polizei ermittelt

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots)

Am Montag kam es in der Talstraße zu einem Großbrand (wir berichteten: https://s.rlp.de/x2b30sZ), weshalb die Bundesstraße 420 zwischen Glanbrücken und Lauterecken vollgesperrt wurde. Die Straße ist seit dem späten Abend wieder frei. Die Talstraße zwischen Offenbach und Hundheim ist weiterhin gesperrt. Die Feuerwehr hält Brandwache. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Durch das Feuer wurde ein Wohnhaus völlig zerstört. Auf dem Freigelände des Anwesens brannte unter anderem Schrott und Unrat. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Ein Gutachter wird voraussichtlich heute den Brandort inspizieren. |erf

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