Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Hochwertiges Quad vom Parkplatz der Kurklinik gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Unliebsame Überraschung am Montagmorgen für einen 62-jährigen Mann aus Melle: Auf dem Parkplatz der Kurklinik Bad Rothenfelde (Parkstraße) stand nicht mehr sein tags zuvor abgestelltes Quad.

Nach bisherigen Ermittlungen muss das Quad im Zeitraum von Sonntag (5. Juli, 22 Uhr) bis Montag (6. Juli, 7 Uhr) gestohlen worden sein. Das Quad der Marke Terrox 400 L trug zuletzt das Kennzeichen OS-VN 198. Die Polizei bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 05401/8316-0 zu melden.

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