Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bewaffneter Überfall auf Verbrauchermarkt - Polizei sucht Kunden und Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Dienstagabend kurz vor Geschäftsschluss einen Verbrauchermarkt an der Mönkedieckstraße in Osnabrück überfallen hat.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Beschuldigte kurz vor 19 Uhr den Markt betreten. Mit einer schwarzen Schusswaffe bedrohte er die drei noch im Markt befindlichen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die drei Frauen (66, 22 und 46 Jahre alt) kamen der Aufforderung nach und händigten dem Täter das vorhandene Bargeld aus. Der Mann verließ danach das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. Die anschließenden umfangreichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.

Den weiteren Ausführungen der Angestellten zufolge hielten sich zum Zeitpunkt des Überfalls noch drei Kunden (zwei Männer und eine Frau) im hinteren Bereich des Markts auf. Diese Kunden hätten dann noch vor Eintreffen der Polizei das Geschäft verlassen. Die Polizei bittet insbesondere diese Kunden, sich als Zeugen unter Telefon 0541/327-3203 oder -2115 zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt; etwa 1,70 Meter groß; schmale Statur; bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem grauen T-Shirt, einer Cap und einer verspiegelten Sonnenbrille. Zudem hatte er sich ein Tuch ins Gesicht gezogen haben. Auffällig war noch seine hohe Stimme. Zudem führte er eine schwarze Waffe und eine kleine Papiertüte mit sich.

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