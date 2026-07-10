Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Frau durch Hundebiss verletzt - Polizei sucht Zeugen und Hundehalter

Osnabrück (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in Merzen zu einem Hundebiss. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie den bislang unbekannten Hundehalter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich eine Frau gegen 10 Uhr an der Overbergstraße vor ihrem geparkten Fahrzeug auf. Während sie am Fahrbahnrand stand und in ihrer Handtasche nach ihrem Fahrzeugschlüssel suchte, bemerkte sie einen etwa mittelgroßen, kniehohen Hund, der sie unvermittelt mehrfach in beide Beine biss.

Die Frau öffnete daraufhin umgehend ihr Fahrzeug, setzte sich hinein und verließ die Örtlichkeit mit ihrem Auto. Nach einem möglichen Hundehalter hielt sie zunächst keine Ausschau mehr. Angaben zu dem Hund, insbesondere zu dessen Aussehen oder einer möglichen Rasse können aktuell nicht gemacht werden.

Die Frau erlitt durch den Vorfall Verletzungen.

Die Polizei Fürstenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Hund oder dessen Halter geben können, sich unter der Telefonnummer 05901/961480 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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