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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kornnatter sorgt für Aufsehen: Tier in Auffangstation gebracht.

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 26.05.2026, gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei Bad Dürkheim eine etwa 1,20 Meter lange Schlange in einer Einfahrt in Wachenheim an der Weinstraße gemeldet.

Bereits zwei Tage zuvor war es in unmittelbarer Nähe zu einem Einsatz wegen einer roten Kornnatter gekommen, die bislang nicht eingefangen werden konnte. Es bestand daher der Verdacht, dass es sich erneut um dasselbe Tier handelte.

Eine durchgeführte Recherche ergab, dass es sich bei der Schlange um eine nicht einheimische Art handelt, die für Menschen jedoch ungefährlich ist.

Aufgrund des wiederholten Auftretens wurde eine Auffangstation für Reptilien hinzugezogen. Diese erschien vor Ort, fing das Tier ein und übernahm die weitere Versorgung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Ahr
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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