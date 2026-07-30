Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen/Schüttorf - Lkw kollidiert mit Sattelzug auf A30 - Autobahn voll gesperrt

Salzbergen/Schüttorf (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2026, kam es gegen 07:48 Uhr auf der A30 zwischen Salzbergen und dem Kreuz Schüttorf in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug den Hauptfahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzug eines 30-Jährigen. Der Lkw des 64-Jährigen prallte dabei mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den hinteren linken Bereich des auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzugs.

Der 64-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600.000 Euro geschätzt. Dabei entstand an der erst kürzlich zugelassenen Zugmaschine des 64-Jährigen Totalschaden.

Die Autobahnmeisterei Schüttorf musste die A30 in Fahrtrichtung Niederlande für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll sperren. Die Sperrung wird voraussichtlich bis etwa 15:00 Uhr andauern.

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