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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Rundballenpresse gerät bei Feldarbeiten in Brand

Börger (ots)

Am Mittwoch, dem 29.07.2026, kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Brand auf einem Feld an der Breddenberger Straße in Börger.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine hinter einem Traktor angehängte Rundballenpresse während landwirtschaftlicher Arbeiten in Brand. Der Traktor konnte noch rechtzeitig von der Rundballenpresse abgekoppelt werden. Infolge des Brandes gerieten zudem mehrere Rundballen sowie Teile der Ackerfläche in Brand.

Die Feuerwehren aus Börger und Surwold waren mit insgesamt rund 42 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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