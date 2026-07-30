Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Akku löst Brand in Küche aus - hoher Sachschaden

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, dem 29.07.2026, kam es gegen 10:42 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Bentheimer Straße in Nordhorn.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Akku, der in der Küche des Hauses geladen wurde, in Brand. Das Feuer griff auf die Küche über und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der 72-jährige Bewohner hatte zuvor einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen und anschließend in der Küche den Brand im Bereich der Arbeitsplatte entdeckt. Ein eigener Löschversuch mit Wasser blieb erfolglos. Daraufhin verständigte sein 43-jähriger Sohn die Feuerwehr.

Die Feuerwehren aus Schüttorf und Nordhorn waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und rund 49 Einsatzkräften vor Ort. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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