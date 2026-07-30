Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Campingkühlschrank gerät in Brand - Gebäude erheblich beschädigt

Wilsum (ots)

Am Mittwoch, dem 29.07.2026, kam es zwischen 11:36 Uhr und 12:45 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude an der Straße Elshook in Wilsum.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein gasbetriebener Campingkühlschrank vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Da sich der Kühlschrank zum Zeitpunkt des Brandes innerhalb des Gebäudes befand, wurde dieses durch das Feuer erheblich beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Die Feuerwehren aus Wilsum, Uelsen und Itterbeck waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand.

Der Brandort wurde für die weiteren Untersuchungen beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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