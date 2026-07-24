Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch

Aurich - Mehrere Verletzte bei Unfall

Leezdorf - Polizei stoppt Rollerfahrer

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch

In Moordorf kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Einbruch. Bislang Unbekannte verschafften sich neben einem Küchenstudio in der tom-Brook-Straße gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Wertsachen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die zwischen 0 Uhr und 4 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mehrere Verletzte bei Unfall

In Aurich-Brockzetel hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14 Uhr fuhr eine 34-jährige Transporter-Fahrerin auf der Brockzeteler Straße in Fahrtrichtung Wittmund und wollte auf Höhe der Einmündung zum Königsweg ein Fahrzeuggespann mit Anhänger überholen. Beim Überholen stieß sie mit dem 75-jährigen Fahrer des Gespanns zusammen, da er nach links in den Königsweg abbog. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in einen Straßengraben geschleudert. Der 75-jährige VW-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Transporter-Fahrerin, die 37-jährige Beifahrerin in dem VW und ein Kind wurden leicht verletzt. Es waren insgesamt drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Leezdorf - Polizei stoppt Rollerfahrer

In Leezdorf hat die Polizei am Donnerstagmorgen einen Rollerfahrer angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen und ein ungültiges Kennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen.

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer ist der Polizei am Donnerstag in Norden aufgefallen. Der Mann fuhr am Vormittag entlang der Norddeicher Straße. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter des 34-Jährigen kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Es wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer war gegen 15.30 Uhr auf der Moordorfer Straße in Richtung Moordorf unterwegs und geriet in Höhe der Hausnummer 189 auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Transporters. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

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