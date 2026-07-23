Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Südbrookmerland - Auffahrunfall
Wiesmoor - Autofahrer geflüchtet
Marienhafe - E-Scooter-Fahrerin verletzt
Aurich - Unfallflucht
Landkreis Aurich (ots)
Verkehrsgeschehen
Südbrookmerland - Auffahrunfall
Auf der B72 in Engerhafe (Südbrookmerland) kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Renault-Fahrer war gegen 13.15 Uhr auf der Norder Straße (B72) in Fahrtrichtung Georgsheil unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus musste vor ihm eine 44-jährige Mitsubishi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Renault-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Mitsubishi auf. In dem Mitsubishi wurde ein Kind leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.
Wiesmoor - Autofahrer geflüchtet
Ein Autofahrer ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Wiesmoor geflüchtet. Gegen 10.30 Uhr kollidierte der bislang unbekannte Autofahrer beim Anfahren auf dem Parkplatz eines Discounters am Tulpenweg mit einer 62-jährigen Fußgängerin. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die verletzte Frau und fuhr unerlaubt davon. Er soll einen weißen Renault gefahren haben. Die Polizei Wiesmoor bittet um sachdienliche Hinweise unter 04944 914050.
Marienhafe - E-Scooter-Fahrerin verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe ist am Mittwoch eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt worden. Eine 44-jährige Autofahrerin wollte gegen 21.25 Uhr vom Gelände einer Tankstelle auf die Burgstraße einfahren. Sie übersah dabei jedoch eine 45-jährige E-Scooter-Fahrerin, die von der Burgstraße zur Tankstelle einbog, und stieß mit ihr zusammen. Die Frau auf dem E-Scooter stürzte und verletzte sich leicht.
Aurich - Unfallflucht
Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Aurich ereignet. In der Schubertstraße touchierte zwischen 10.40 Uhr und 12.40 Uhr die Fahrerseite eines grauen Skoda Yeti. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.
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