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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwoch in Esens einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 18.40 Uhr fuhr eine 69-jährige Frau mit dem Auto auf der Straße Taddigshörn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte am Straßenrand mit der offenen Tür eines geparkten VW. Eine 33-jährige Frau, die sich gerade an dem VW befand, wurde zwischen Tür und Auto eingeklemmt und leicht verletzt. Die 69-jährige Autofahrerin flüchtete zunächst von der Örtlichkeit, konnte aber wenig später ermittelt werden. Die Beamten stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von fast 2,4 Promille fest. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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