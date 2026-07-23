Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260723-1: Baustellencontainer aufgebrochen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Werkzeug entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Mittwoch (22. Juli) zwei Baucontainer in Pulheim-Brauweiler aufgebrochen und Werkzeug entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Dienstagabend (21. Juli) habe ein Mitarbeiter die Container auf einer Baustelle an der Helmholtzstraße gegen 19 Uhr verschlossen. Am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr habe er bemerkt, dass die Türen der Container offenstanden. Aus einem Container sollen die Täter Werkzeug entwendet haben.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort. Sie stellten Hebelmarken an den Türen der Container fest. Die Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

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