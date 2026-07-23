PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260723-1: Baustellencontainer aufgebrochen - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Werkzeug entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Mittwoch (22. Juli) zwei Baucontainer in Pulheim-Brauweiler aufgebrochen und Werkzeug entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Dienstagabend (21. Juli) habe ein Mitarbeiter die Container auf einer Baustelle an der Helmholtzstraße gegen 19 Uhr verschlossen. Am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr habe er bemerkt, dass die Türen der Container offenstanden. Aus einem Container sollen die Täter Werkzeug entwendet haben.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort. Sie stellten Hebelmarken an den Türen der Container fest. Die Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 13:55

    POL-REK: 260722-3: Festnahme nach Diebstahl aus Transporter

    Bedburg (ots) - Diebesgut sichergestellt Beamtinnen und Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben am frühen Dienstagmorgen (21. Juli) zwei Männer (18, 22) in Bedburg vorläufig festgenommen. Sie sollen unter anderem Werkzeug aus Autos entwendet haben. Die Beiden müssen sich nun jeweils in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten. Gegen 4.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 13:04

    POL-REK: 260722-2: Einbruch in Wohnhaus

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizei bittet um Hinweise Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sucht derzeit nach bislang unbekannten Tätern, die zwischen Montagmittag (20. Juli) und Dienstagmittag (21. Juli) in ein Haus in Erftstadt-Lechenich eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:54

    POL-REK: 260722-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Wesseling (ots) - Unfall im Kreuzungsbereich Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (21. Juli) in Wesseling ist eine Radfahrerin (9) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus. Laut ersten Informationen soll ein Autofahrer (55) gegen 16.30 Uhr auf der Böcklinstraße in Richtung Cranachstraße gefahren sein. Er habe beabsichtigt, die Dürerstraße zu überqueren, um weiter auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren