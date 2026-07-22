Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260722-2: Einbruch in Wohnhaus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sucht derzeit nach bislang unbekannten Tätern, die zwischen Montagmittag (20. Juli) und Dienstagmittag (21. Juli) in ein Haus in Erftstadt-Lechenich eingebrochen sind.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte zwischen Montag 14 Uhr und Dienstag 13 Uhr über eine Kellertür Zugang zum Haus am Finkenweg. Ein Zeuge habe den Einbruch später entdeckt. Nach derzeitigem Sachstand erbeuteten die Täter Bargeld.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und fertigten eine Strafanzeige. Anschließend sicherten Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte die vorhandenen Spuren am Tatort.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben.(nf)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell