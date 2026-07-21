Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260721-5: Cannabisplantage in Wohnhaus entdeckt

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Pulheim (ots)

Über 500 Cannabispflanzen und mehrere Kilogramm Marihuana sichergestellt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens vollstreckten Polizeikräfte am Mittwochmorgen (15. Juli) in Pulheim-Stommeln einen von der Staatsanwaltschaft Köln erwirkten Durchsuchungsbeschluss auf der Bruchstraße. Dabei stießen sie in einem Haus auf eine größere Cannabisplantage.

Den Maßnahmen waren umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Polizei Rhein-Erft-Kreis vorausgegangen. Vor Ort wurden keine Personen angetroffen. Ein 37-Jähriger Mann steht im Verdacht, am Betrieb der Cannabisplantage beteiligt gewesen zu sein.

Die Einsatzkräfte sicherten Spuren und beschlagnahmten die über 500 Cannabispflanzen, mehrere Kilogramm Marihuana sowie das dazugehörige Equipment.

Die Ermittlungen dauern an.(nf)

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