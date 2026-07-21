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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260721-2: LKW- und Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Kerpen (ots)

Blutproben entnommen

Mitarbeiter einer Firma in Kerpen meldeten am Montagmittag (20. Juli) einen betrunkenen Lkw-Fahrer (46). Er soll vor Ort durch unsichere Fahrweise, schwankenden Gang und deutlichen Alkoholgeruch aufgefallen sein. Ebenfalls in Kerpen fiel Polizeikräften am Montagnachmittag ein Autofahrer (24) auf, der ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war.

Laut ersten Informationen meldeten aufmerksame Zeugen in Kerpen-Türnich gegen 12.40 Uhr einen mutmaßlich betrunkenen LKW-Fahrer. Der Mann sei zuvor durch unsichere Fahrweise beim Rangieren und später bei Ausladen seines Sattelzuges durch einen unsicheren Gang aufgefallen. Zudem habe er stark nach Alkohol gerochen. Polizeikräfte stellten mit einem Test einen Atemalkoholwert von knapp über 2,5 Promille fest. Sie ließen beim 46-Jährigen auf Anordnung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen und untersagten dem nunmehr Beschuldigten die Weiterfahrt.

Polizeibeamte kontrollierten gegen 17 Uhr einen Autofahrer auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Kerpen-Horrem. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und das Auto nicht versichert war. Zudem wirkte er auffallend nervös und schwitzte stark. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis für Cannabis. Die Beamtinnen und Beamten ließen beim 24-Jährigen eine Blutprobe entnehmen, entfernten die Zulassungssiegel von den Kennzeichen und stellten den Fahrzeugschein sicher.

In beiden Fällen fertigten die Polizeikräfte Strafanzeigen. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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