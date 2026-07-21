Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260721-3: Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Auto erfasste Kind

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (20. Juli) in Kerpen-Horrem ist ein Kind (13) leicht verletzt worden. Der Junge begab sich später mit seinen Eltern in ärztliche Behandlung.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (75) eines Mercedes gegen 16.50 Uhr auf der Rathausstraße in Richtung Sindorf gefahren. Gleichzeitig habe der 13-Jährige beabsichtigt, die Rathausstraße über einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Das Auto erfasste den Jungen und er zog sich die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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