PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260721-3: Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Auto erfasste Kind

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (20. Juli) in Kerpen-Horrem ist ein Kind (13) leicht verletzt worden. Der Junge begab sich später mit seinen Eltern in ärztliche Behandlung.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (75) eines Mercedes gegen 16.50 Uhr auf der Rathausstraße in Richtung Sindorf gefahren. Gleichzeitig habe der 13-Jährige beabsichtigt, die Rathausstraße über einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Das Auto erfasste den Jungen und er zog sich die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 11:25

    POL-REK: 260721-2: LKW- und Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

    Kerpen (ots) - Blutproben entnommen Mitarbeiter einer Firma in Kerpen meldeten am Montagmittag (20. Juli) einen betrunkenen Lkw-Fahrer (46). Er soll vor Ort durch unsichere Fahrweise, schwankenden Gang und deutlichen Alkoholgeruch aufgefallen sein. Ebenfalls in Kerpen fiel Polizeikräften am Montagnachmittag ein Autofahrer (24) auf, der ohne Fahrerlaubnis, ohne ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 14:39

    POL-REK: 260720-4: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

    Bedburg (ots) - Zwei Radfahrer kollidierten Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (17. Juli) in Bedburg-Kaster ist ein Radfahrer (44) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei der 44-Jährige gegen 22 Uhr auf dem Radweg zwischen Königsberger Straße und Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren