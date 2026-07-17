Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrskontrolle auf der A 7: Polizei zieht positive Bilanz

Osthessen (ots)

Fulda. Mit einer groß angelegten Kontrollaktion auf der Autobahn 7 setzte die osthessische Polizei in der Nacht von Donnerstag (16.07.) auf Freitag (17.07.) ein deutliches Zeichen für mehr Verkehrssicherheit und gegen grenzüberschreitende Kriminalität. Unterstützt wurde sie dabei von Einsatzkräften anderer hessischer Polizeipräsidien sowie dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM). Kontrolliert wurde auf dem Parkplatz "Rotkopf" an der A 7 in Fahrtrichtung Nord.

Im Fokus der verdachts- und anlassunabhängigen Kontrollen standen insbesondere die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität sowie die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden. Solche Kontrollen erhöhen den Fahndungsdruck auf reisende Straftäter, ermöglichen das frühzeitige Erkennen von Straftaten und Verkehrsverstößen und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf den osthessischen Autobahnen.

Während des mehrstündigen Einsatzes kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 278 Fahrzeuge und 368 Personen. Dabei leiteten sie gegen fünf Fahrzeugführende entsprechende Verfahren wegen Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und dem entsprechenden Erwerb und Besitz von Betäubungsmittel ein. In einem der Fahrzeuge fanden die Polizistinnen und Polizisten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel auf und stellten diese sicher. Zudem fertigten sie insgesamt 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Im Rahmen der Kontrollen hielten die Polizisten einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg an. Da im Verlauf der Maßnahmen der Verdacht aufkam, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem war der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität wurden aufgrund von Verstößen gegen das Fahrpersonalrecht und den Vorschriften bezüglich der Ladungssicherung insgesamt vier Fahrzeugführenden die Weiterfahrt untersagt.

Die enge Zusammenarbeit der beteiligten Behörden ermöglicht eine schnelle und qualifizierte Bearbeitung unterschiedlichster Verstöße sowie den direkten fachlichen Austausch zwischen den Einsatzkräften.

"Unsere Autobahnen sind nicht nur wichtige Verkehrsadern, sondern werden auch von Straftätern genutzt, um überregional zu agieren. Mit gezielten Kontrollen wie dieser erhöhen wir den Kontrolldruck spürbar, erkennen Straftaten frühzeitig und ziehen ungeeignete oder berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Die heutige Bilanz zeigt einmal mehr, dass sich der personelle und organisatorische Aufwand solcher Einsätze lohnt. Deshalb werden wir auch künftig gemeinsam mit unseren Sicherheitspartnern konsequent entsprechende Kontrollmaßnahmen durchführen", resümiert die Leiterin der Polizeiautobahnstation Petersberg, Erste Polizeihauptkommissarin Alexandra Koch.

(Marc Leipold)

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