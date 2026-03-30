PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlagring im Handgepäck: Bundespolizei stoppt 18-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn

BPOL NRW: Schlagring im Handgepäck: Bundespolizei stoppt 18-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 28. März 2026

In den frühen Morgenstunden hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn bei einer Luftsicherheitskontrolle einen verbotenen Gegenstand im Handgepäck eines Reisenden entdeckt.

Ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde durch die Luftsicherheitskontrolle überprüft, nachdem eine Monitorkraft bei der Gepäckkontrolle einen verdächtigen Gegenstand festgestellt hatte. Bei der anschließenden Nachkontrolle durch die Bundespolizei bestätigte sich der Verdacht: Im Handgepäck des Mannes befand sich ein Schlagring.

Schlagringe zählen zu den verbotenen Gegenständen nach dem Waffengesetz. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus besteht der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach dem Luftsicherheitsgesetz.

Die Bundespolizei stellte den Schlagring als Beweismittel sicher und verbrachte den Mann zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass bereits der Besitz und das Mitführen von verbotenen Gegenständen strafbar ist und bei Kontrollen im Luftverkehr konsequent verfolgt wird.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren