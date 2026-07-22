Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260722-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wesseling (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (21. Juli) in Wesseling ist eine Radfahrerin (9) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll ein Autofahrer (55) gegen 16.30 Uhr auf der Böcklinstraße in Richtung Cranachstraße gefahren sein. Er habe beabsichtigt, die Dürerstraße zu überqueren, um weiter auf der Cranachstraße zu fahren. Zeitgleich habe sich die 9-Jährige auf dem Gehweg der Dürerstraße von rechts genähert und die Böcklinstraße überquert. Dort sei es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Radfahrerin gekommen.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

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