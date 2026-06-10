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Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter kollidiert mit Autospiegel

Bochum (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, 9. Juni, in Höhe der Feldsieper Straße 13 in Riemke ereignet hat.

Als eine Bochumerin (40) dort mit ihrem geparkten Auto in Richtung Herner Straße losfahren wollte, kollidierte ein E-Scooter mit ihrem rechten Außenspiegel. Nach aktuellem Kenntnisstand war der mit zwei Personen besetzte Roller rechtsseitig über den Gehweg gefahren.

Die Bochumerin stieg aus und sprach mit dem Fahrer des E-Scooters. Dieser gab an, sich an der Hand verletzt zu haben; dennoch setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Unfallaufnahme abzuwarten.

Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: 14 bis 15 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, dunkle Haare, "südländisches Erscheinungsbild", dunkle Kleidung. Sein Sozius sei etwas kleiner gewesen und ebenfalls "südländisch aussehend" sowie dunkel gekleidet.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den E-Scooter-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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