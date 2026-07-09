Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.

Screenen wir zu viel – oder sparen wir uns krank?

Statement-Infos

Selters (voices)

Dr. Ralph von Kiedrowski, Präsident (BVDD) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".



Pressekontakt:

Wolfgang Hardt

BVDD-Pressestelle

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w.hardt@bvdd.de

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