Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.
Screenen wir zu viel – oder sparen wir uns krank?
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Geschäftsführer (Initiative proDente e. V.)
Prof. Dr. Frederik Trinkmann
Vorstandsmitglied (Jahrzehnt der Lunge e. V)
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Oberärztin für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (LMU Klinikum München)
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Generalsekretärin (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.)
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Dr. Ralph von Kiedrowski
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Rainer H. Bubenzer
Fachmedizinjournalist / Gesundheitsberater (Expertenrat ADHS)
Statement-Infos
Selters (voices)
Dr. Ralph von Kiedrowski, Präsident (BVDD) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".
Pressekontakt:
Wolfgang Hardt
BVDD-Pressestelle
+4922517762525
w.hardt@bvdd.de
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