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Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.

Screenen wir zu viel – oder sparen wir uns krank?

Statement-Infos

Selters (voices)

Dr. Ralph von Kiedrowski, Präsident (BVDD) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".


Pressekontakt:
Wolfgang Hardt
BVDD-Pressestelle
+4922517762525
w.hardt@bvdd.de

Copyright: Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V. / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V., übermittelt durch news aktuell

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09.07.2026 – 17:30
Gesundheit / Medizin

Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?
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