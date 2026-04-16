World of Sweets

World of Sweets bleibt auf Erfolgskurs - keine Verbindung zur Insolvenz von House of Sweets

Henstedt-Ulzburg (ots)

Das international erfolgreiche Unternehmen World of Sweets stellt klar, dass keinerlei wirtschaftliche, rechtliche oder organisatorische Verbindung zur kürzlich bekannt gewordenen Insolvenz des Unternehmens House of Sweets besteht.

World of Sweets mit Sitz in Henstedt-Ulzburg betreibt unter worldofsweets.de einen der führenden Online-Fachhändler für Süßwaren in Europa und ist seit Jahren auf stabilem Wachstumspfad. Das Unternehmen verzeichnet:

jährliche Umsatzsteigerungen auf aktuell 50 Mio. Euro

auf aktuell 50 Mio. Euro eine kontinuierlich wachsende globale Kundschaft mit über 3 Mio. Kunden

mit über 3 Mio. Kunden sowie eine starke Marktposition in mehr als 50 belieferten Ländern

Mit einem breiten Sortiment internationaler Markenartikel, einer hochmodernen Logistik und einem starken E-Commerce-Fokus setzt World of Sweets seinen erfolgreichen Kurs unbeirrt fort.

Gründer und Geschäftsführer Markus Heide betont: "Wir stehen wirtschaftlich hervorragend da und sind von der Insolvenz bei House of Sweets weder betroffen noch stehen wir in irgendeiner Verbindung zur House of Sweets GmbH."

World of Sweets bleibt auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für Handel, Industrie und Endkunden weltweit.

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