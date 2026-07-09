Expertenrat ADHS

Gesundheit ist oft ein Umsetzungsproblem

Statement-Infos

Berlin (voices)

Rainer H. Bubenzer, Fachmedizinjournalist / Gesundheitsberater (Expertenrat ADHS) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".



Pressekontakt:

Rainer H. Bubenzer

rbubenzer@gmail.com

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