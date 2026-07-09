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Gesundheit ist oft ein Umsetzungsproblem

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Berlin (voices)

Rainer H. Bubenzer, Fachmedizinjournalist / Gesundheitsberater (Expertenrat ADHS) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".


Pressekontakt:
Rainer H. Bubenzer
rbubenzer@gmail.com

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Original-Content von: Expertenrat ADHS, übermittelt durch news aktuell

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09.07.2026 – 17:30
Gesundheit / Medizin

Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?
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