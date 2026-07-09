ESPA Europäischer Heilbäderverband

Prävention mit natürlichen Heilmitteln

Statement-Infos

Brüssel (voices)

Csilla Mezősi, Generalsekretär (European Spas Association) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".



Pressekontakt:

Csilla Mezősi

Secretary General

European Spas Association

Rue de Crayer 7, 1000 Brussels, Belgium

mezosi@europeanspas.eu

https://www.europeanspas.eu

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