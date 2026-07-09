ESPA Europäischer Heilbäderverband
Prävention mit natürlichen Heilmitteln
Weitere Voices
Dirk Kropp
Geschäftsführer (Initiative proDente e. V.)
Prof. Dr. Frederik Trinkmann
Vorstandsmitglied (Jahrzehnt der Lunge e. V)
Dr. med. Maria Burian
Oberärztin für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (LMU Klinikum München)
Csilla Mezősi
Generalsekretär (European Spas Association)
Konstanze Blatt
Generalsekretärin (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.)
Dr. Dennis Ballwieser
Chefredakteur (Apotheken Umschau)
Dr. Ralph von Kiedrowski
Präsident (BVDD)
Rainer H. Bubenzer
Fachmedizinjournalist / Gesundheitsberater (Expertenrat ADHS)
Statement-Infos
Brüssel (voices)
Csilla Mezősi, Generalsekretär (European Spas Association) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".
Pressekontakt:
Csilla Mezősi
Secretary General
European Spas Association
Rue de Crayer 7, 1000 Brussels, Belgium
mezosi@europeanspas.eu
https://www.europeanspas.eu
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